ब्रिटेन में राजनीतिक संकट: बोरिस जॉनसन ने कैबिनेट मंत्री माइकल गोवे को किया बर्खास्त

लंदन 7 जुलाई : ब्रिटेन में राजनीतिक संकट (Britain political crisis) और भी अधिक गहराता जा रहा है। खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पीएम जॉनसन (boris johnson) ने बागी कैबिनेट पर नियंत्रण हासिल करने की अपनी कोशिशों के तहत लेवलिंग-अप हाउसिंग ऐंड कम्युनिटीज सेक्रेट्री माइकल गोवे ( Michael Gove) को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल गोवे को एक फोन कॉल के जरिए यह जानकारी दी गई कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है।

ब्रिटन की राजनीति में भूचाल

ब्रिटन की राजनीति में आए भूचाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे का दौर जारी है। प्रमुख नेताओं के लगातार पद छोड़ने से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार के लिए संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के इस्तीफे के बाद बुधवार को इस्तीफे की झड़ी लग गई। बुधवार को सबसे पहले शिक्षा मंत्री विल क्विंस ने इस्तीफा दिया। उन्हें क्रिस पिंचर कांड पर टीवी पर प्रधानमंत्री का बचाव करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद कनिष्ठ परिवहन मंत्री लाउरा ट्रोट, शहरी मंत्री और ट्रेजरी के लिए आर्थिक सचिव जॉन ग्लेन और कारागार व परिवीक्षा राज्य मंत्री विक्टोरिया एटकिंस ने भी पद से इस्तीफा दे दिया

ब्रिटेन में राजनीतिक संकट गहराया

जॉनसन के एक सहयोगी ने दावा किया है कि गोवे ने यह बात मीडिया में जाहिर कर दी थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जब आप टीम का हिस्सा होने का दावा करते हैं तो आपको ऐसे आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। कम से कम अन्य बागी लोगों में इस्तीफा देने की शालीनता तो थी। प्रधानमंत्री के सहयोगियों ने गोवे को विश्वासघाती करार दिया है। उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहा है।

अब क्या करेंगे जॉनसन

जानकारी के मुताबिक, कम से कम 9 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से इस्तीफा देने का आग्रह किया था क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी पर उनका अधिकार समाप्त हो गया था। हालांकि, जॉनसन अपने पद पर बने रहने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने विश्वासघात के आरोप में माइकल गोवे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया।

English summary

