ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था को बदलना मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य... ऋषि सुनक जारी करेंगे 2023 के लिए एजेंडा

ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती साल 2024 के आखिर में होने वाले आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाना है, जो आपसी कलह की वजह से काफी मुश्किलों में घिरी है।

Math Classes in UK: यूनाइटेड किंगडम में अब 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए गणित की पढ़ाई करना अनिवार्य होने वाला है और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सनक बुधवार को इसकी घोषणा कर सकते हैं, जिसमें सभी विद्यार्थियों को 18 साल की उम्र तक गणित की पढ़ाई करना जरूरी होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री साल 2023 के लिए अपने एजेंडे का निर्धारण करने वाले हैं, जिसमें वो कई मुद्दों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनका मकसद अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के लिए जनाधार को भी मजबूत करना था।

