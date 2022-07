ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में ऋषि सुनक को झटका, पार्टी के दिग्गज नेता ने लिज ट्रस को दिया समर्थन

International

लंदन, 29 जुलाई : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए लिज़ ट्रस और ऋषि सुनक में कड़ी टक्कर है। पीएम की रेस में ऋषि इस समय पीछे चल रहे हैं। खबर के मुताबिक, ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज़ ट्रस को देश का अगला प्रधान मंत्री बनने के अपने अभियान के लिए एक और बढ़ावा मिला है। खबर के मुताबिक, सरकार के सबसे लोकप्रिय सदस्यों में से एक,रक्षा सचिव बेन वालेस ने शुक्रवार को उन्हें अपना समर्थन दे दिया है (UK PM race defence secretary Ben Wallace gave his support to Liz Truss)। यह ऋषि सुनक के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि, वे पीएम पद की रेस में आगे चल रहीं लिज ट्रस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

British foreign minister Liz Truss received another boost for her campaign to become the country's next prime minister when defence secretary Ben Wallace, one of the most popular members of the government, gave her his support on Friday.