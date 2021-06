मुस्लिम देश कर रहे थे बहिष्कार की मांग, UAE ने इजरायल से कर लिया बहुत बड़ा समझौता

International

oi-Abhijat Shekhar

अबू धाबी, जून 01: इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर जहां विवाद अभी भी बरकरार है और दुनिया के कई मुस्लिम देश जहां इजरायल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने मुस्लिम देशों को बहुत बड़ा झटका दिया है। एक तरफ जहां मुस्लिम देश इजरायल को बहिष्कार करने की मांग कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ यूएई ने इजरायल के साथ बहुत बड़ा समझौता कर बता दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अब गुटबाजी के आधार पर तय नहीं किए जा सकते हैं। इजरायल को लेकर जब पिछले महीने मुस्लिम देशों के संगठन की बैठक हुई थी, तभी मुस्लिमों देशों के बीच आपस में गुटबाजी देखने को मिली थी लेकिन अब यूएई ने जो कदम उठाया है, उसके बाद एक बार फिर से मुस्लिमों देशों के बीच का मतभेद बुरी तरह से सामने आ सकता है।

English summary

In the midst of the Palestine dispute, Israel and the UAE have dealt a major blow to Muslim countries by entering into a trade agreement.