दो नए ग्रहों की खोज, बृहस्पति जितना विशाल है आकार, जीवन के लक्षण को लेकर अनुमान क्या है ? जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

तेल अवीव (इजरायल), 19 जुलाई: वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ दशकों में खगोलीय दुनिया को समझने के लिए काफी हाथ-पैर मारा है और उसका अच्छा परिणाम भी सामने आ रहा है। अब इजरायल के एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की अगुवाई में शोधकर्ताओं की टीम ने पृथ्वी वाले सौर मंडल के दायरे से काफी बाहर मौजूद दूसरी दुनिया में टेलीस्कोप के माध्यम से जाकर दो विशाल ग्रहों का पता लगाया है। ये इतने विशाल ग्रह हैं कि अपने बृहस्पति ग्रह के आकार के बराबर हैं। खगोल शास्त्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बृहस्पति ग्रह कितना महत्वपूर्ण है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आकाशगंगा में ऐसे और भी ग्रह मौजूद हैं, जिनके बारे में हमें अब पता चल रहा है। बहरहाल, आइए जानते हैं इन दोनों नए ग्रहों और उनकी खोज के बारे में।

English summary

A team of scientists led by researchers from Tel Aviv University in Israel has discovered two new planets in the remote region of the Solar System inside the Milky Way galaxy