विदेश ले जाते वक्त पिंजरे से निकल गये दो शेर, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर मची अफरातफरी

oi-Abhijat Shekhar

चांगी एयरपोर्ट/सिंगापुर, दिसंबर 13: जरा सोचिए, उस वक्त क्या स्थिति बनी होगी, जब आप एयरपोर्ट पर मौजूद हों और आपको अचानक पता चले, कि एयरपोर्ट पर दो शेर पिंजरे से बाहर आ गये हैं? जाहिर है, उस स्थिति की कल्पना करना भी आसान नहीं होगा। लेकिन, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर ऐसा ही हुआ है, जब विदेश ले दो शेर पिंजरे से बाहर आ गये।

English summary

While being taken abroad, two lions came out of the cage at Changi Airport in Singapore, after which there was panic at the Singapore airport.