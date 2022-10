केन्या में गायब हुए दो भारतीयों की DSI Unit ने की हत्या, राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी का दावा

International

Kenya Misssing indian: केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के एक करीबी ने दावा किया है, कि केन्या में लापता हुए दो भारतीयों की डीसीआई यूनिट ने हत्या कर दी है। केन्या की मीडिया ने राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी के हवाले से दोनों भारतीयों की हत्या का दावा किया है और कहा है, कि भंग किए जा चुके संगठन DCI यूनिट ने भारतीयों की हत्या की है। रिपोर्ट के मुताबिक, दो भारतीय जुल्फिकार अहमद खान और उनके दोस्त मोहम्मद जैद सामी किदवई, केन्या क्वांजा डिजिटल अभियान टीम का हिस्सा थे और इसी साल जुलाई महीने में मोम्बासा रोड से टैक्सी ड्राइवर निकोडेमस मवानिया के साथ लापता हो गए थे।

भारतीयों की हत्या का दावा

केन्याई अखबार द नेशन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, विलयम रूटो के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के केंद्र में रहे इटुम्बी ने कहा कि, दोनों भारतीयों ने रूटो के अभियान की सफलता में बहुत योगदान दिया था। राष्ट्रपति के सहयोगी इटुम्बी ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि, "कभी-कभी जब हमारी टीम उस वक्त अभिभूत हो जाती थी, जब हमें कुछ जरूरी ग्राफिक्स की जरूरत होती थी और हम उन्हें जरूरी सामग्री भेज दिया करते थे। उस वक्त वो अपना काम रोककर हमारा काम कर दिया करते थे"। उन्होंने आगे लिखा है कि, "उन्होंने मोम्बासा, होमा बे, मसाई, न्यामा चोमा का दौरा किया और उन्होंने हमारी संस्कृति और हमारी लोकनृत्य को काफी पसंद किया। उन्होंने मुझे भारत आमंत्रित किया था, और मैंने उनसे वादा किया था, कि मैं चुनाव के बाद भारत का दौरा करूंगा। उनकी नजर मुख्य रूप से जितना हो सके केन्या का आनंद लेने पर थी। जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, तो उन्होंने हमारे लिए काफी आकर्षक ग्राफिक्स कंटेट तैयार किए।"

Part 2

Zaid & Ahmed decided to have a dance that night

It was a great night. There was actually a comms crisis at work that day.

Somehow, they sorted their assignment without betraying the fact that they were having some fun.

To aid their exit from the club, They called a cab pic.twitter.com/dcoqWY7r0c