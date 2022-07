स्कूल ड्रेस में हॉट दिखती हो!.. लड़की ने बताई आपबीती, जानें अश्लील वीडियो से क्या है कनेक्शन

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 19 जुलाई : स्कूल ड्रेस को पोर्न मूवी, अश्लील वीडियो बनाने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि, इस प्रयोग से एक्ट्रेस को कम उम्र की दिखाकर ऑडियंस को अपनी ओर खींचने का प्रयास है। यह निंदा का विष्य है। ब्रिटेन में मैनचेस्टर शहर की टीनएजर्स इन दिनों ऐसी ही परेशानियों से गुजर रही हैं। वे जब स्कूल के लिए निकलती हैं, तो असभ्य लोग उनकी ड्रेस को लेकर फब्तियां कसते हैं। वे उनकी ड्रेस को लेकर उन्हें गलत निगाहों से देखने का प्रयास करते हैं। सड़कों पर कई लोग ऐसे होते जो स्कूली छात्रों को कैट कहकर संबोधित करते हैं। इससे परेशान छात्रों ने ब्रिटेन सरकार के समक्ष मदद की गुहार लगाई है (UK teenagers urge ban on school uniforms in some shops)। शिकायत में स्कूल ड्रेस को पोर्न मूवी और अन्य अश्लील वीडियो, दुकानों में इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है।

English summary

Hoping to spark a conversation about the sexualization of children, this plea against misdeed violence cases was started by a feminist group at Sandbach High School amid numerous calls from advocacy groups to make street harassment a crime in the UK.