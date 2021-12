2024 राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका में गृहयुद्ध की आशंका, तीन रिटायर्ट जनरलों ने कहा, बंट चुकी है सेना

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 20: अमेरिका के तीन रिटायर्ड शीर्ष जनरलों ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि, 2024 राष्ट्रपति चुनाव में देश में गृहयुद्ध छिड़ सकता है। तीन शीर्ष रिटायर्ड जनरलों ने कहा कि, अमेरिका की सेना अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दो हिस्सों में बट चुकी है और अगर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगे, तो पूरे देश में गृहयुद्ध की आग भड़क सकती है। अमेरिकी जनरलों ने कहा कि, ''अगर 2024 राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से देश में तख्तापलट की कोशिश की जाती है, तो देश की गृहयुद्ध की तरफ जा सकता है, क्योंकि 10 में से एक से ज्यादा अमेरिकी सैन्य अधिकारी देश की संसद पर हुए हमले में शामिल हैं''।

English summary

Three retired generals have warned that, if a coup attempt is made in the 2024 presidential election, civil war will break out in the country.