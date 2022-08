दूर सौर मंडल में दिखा एक और 'चांद', बृहस्पति के आसपास क्या है रहस्य?

International

न्यूयॉर्क, 25 अगस्त : धरती के लोग ब्रह्मांड के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। खबर के मुताबिक, खगोलविदों ने सौर मंडल में एक अनदेखे मिनी मून (चांद) का पता लगाया है। जानकारी के मुताबिक, एक चट्टानी वस्तु जो कि, बृहस्पति ग्रह के पास एक छोटे से क्षुद्र ग्रह की परिक्रम करता दिखा है। यह चट्टानी उपग्रह मैनहट्टन की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा होने की पुष्टि की है। अगर ऐसा है तो यह अब तक के खोजे गए सभी चंद्रमाओं में से सबसे छोटा होगा।

The tiny satellite was discovered by scientists working on NASA's Lucy mission, which is sending a space probe to study some of the Trojan asteroids, two massive groups of space rocks that are located on each side of Jupiter on its orbit around the sun.