आपके अंदाजे से भी महंगा है ये छोटा सा घर, 250 वर्ग फीट में बने इस TINY HOUSE की कीमत कर देगी हैरान

वाशिंगटन, 07 नवंबर। अपना घर, हर किसी का सपना होता है। लोग वर्षों तक अपने सपनों का घर लेने के लिए सेविंग्स करते रहते हैं। जमीन की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, लेकिन क्या आप अंजादा लगा सकते हैं कि पॉश इलाके में एक 250 वर्ग फीट में बने मकान की क्या कीमत हो सकती है। आपका जवाब हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 15 लाख या 20 लाख रुपए या उससे भी थोड़ अधिक। आज हम आपको जिस घर के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख आंकी गई है।

TINY HOUSE 🏠 BIG PRICE TAG: This 251 sq foot Newton Highlands home went on the market today for just shy of half a million dollars. (📷: @zillow ) @7News pic.twitter.com/UDZwqTaxy7

The price of this TINY house built in 250 square feet will surprise Know why it is so expensive