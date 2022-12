ग्रेट बैरियर रीफ 'खतरे में' है, इस सच्चाई से क्यों बचना चाहता है ऑस्ट्रेलिया ? जानिए

यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर और आईयूसीएन ने ग्रेट बैरियर रीफ को 'वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट' में डालने का सुझाव दिया है। ऑस्ट्रेलिया इसका विरोध कर रहा है। पिछली बार भी वह तैयार नहीं हुआ था।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

दुनिया के सबसे विशाल और खूबसूरत जैव विविधता वाला ग्रेट बैरियर रीफ पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े पैनल ने इसे 'डेंजर लिस्ट' में डालने का सुझाव दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। इस तरह का सुझाव पिछले साल भी दिया गया था और तब भी ऑस्ट्रेलिया इसे रुकवाने में सफल हो गया था। आइए जानते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? विश्व धरोहरों में शामिल यह क्षेत्र किस संकट से गुजर रहा है? इसको लेकर वैज्ञानिकों ने क्या भविष्यवाणी की है? और ऑस्ट्रेलिया को इसे डेंजर जोन की लिस्ट में शामिल किए जाने को लेकर क्यों आपत्ति हो रही है। ऐसा होने से उसे किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं?

English summary

The UN-affiliated panel has suggested putting the Great Barrier Reef on the World Danger List. Australia is saying that it is protecting it, there is no need to put it in the danger list