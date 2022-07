सात नहीं 9 बच्चों के पिता हैं Elon Musk, ऐसे हुआ खुलासा

International

oi-Artesh Kumar

वॉशिंगटन, 7 जुलाई : दुनिया के सबसे अमीर इंसानऔर टेस्ला कंपनी के बॉस एलन मस्‍क (Elon Musk) के दो जुड़वां बच्‍चों का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, इन बच्‍चों को टेस्‍ला की कर्मचारी शिवोन जिलिस ने जन्‍म दिया है। बता दें कि, शिवोन जिलिस मस्‍क के ब्रेन चिप बनाने वाले स्‍टार्टअप न्‍यूरालिंक से जुड़ी हुई हैं।

English summary

Tesla owner Elon Musk, who shares two children with Canadian singer Grimes and another five children with his ex-wife, the Canadian author Justine Wilson, has reportedly fathered twins in November 2021 with one of his executives named Shivon Zilis.