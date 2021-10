तालिबान ने पहली बार माना, ISIS खतरा नहीं, बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अक्टूबर 8: अफगानिस्तान में तालिबान ने 15 अगस्त को अपने शासन की घोषणा की थी, लेकिन अब तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए आईएसआईएस एक सिरदर्द है। हालांकि, तालिबान ने दावा किया है कि बहुत जल्द ही आईएसआईएस को दबा दिया जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान के कई हिस्सों में इन दिनों तालिबान और आईएसआईएस के बीच मुठभेड़ चल रही है।

English summary

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid has said that the Taliban is not a Concern to us, it is a headache.