बिना विदेशी मदद तालिबान ने तैयार किया अफगानिस्तान का बजट, जानिए कहां से आएगा 'अथाह' पैसा?

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, दिसंबर 18: भीषण आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए तालिबान ने बिना विदेशी मदद के बजट तैयार किया है। तालिबान सरकार के तहत अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक मसौदा राष्ट्रीय बजट तैयार किया है, जो दो दशकों में पहली बार विदेशी सहायता के बिना बनाया गया है। तालिबान ने बजट का मसौदा तैयार किया है, इसकी पुष्टि तालिबान के ही एक वरिष्ठ नेता ने की है।

English summary

The Taliban has prepared a budget for Afghanistan without foreign aid, but the question is, where will the Taliban get the money to run the country?