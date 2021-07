तालिबान ने किया आधे से ज्यादा अफगान जिलों पर कब्जा, यूएस सैन्य अधिकारी का दावा, खतरे में 'लाइफ लाइन'

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 23: अमेरिका के वरिष्ठ जनरल ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के 400 जिलों में से करीब 200 से ज्यादा जिलों पर तालिबान ने नियंत्रण स्थापित कर लिया है और अगर जल्द ही तालिबान को नहीं रोका गया तो वो 'लाइफलाइन' पर कब्जा करके अफगानिस्तान सरकार को घुटनों के बल ला सकता है। अमेरिका के वरिष्ठ जनरल के इस दावे के बाद अफगानिस्तान की सरकार बैकफुट पर आ गई है, वहीं अमेरिकी जनरल ने कहा है कि तालिबान की वजह से अफगानिस्तान की स्थिति अभी और खराब होगी।

English summary

US military official Mark Milley has said that more than half of Afghanistan's district centers have been captured by the Taliban. At the same time, the Taliban is now eyeing the lifeline of Afghanistan.