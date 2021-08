तालिबान ने भारत और चीन को दिया बड़ा आश्वासन, क्या पाकिस्तान की नीति के खिलाफ दिया बयान?

International

काबुल, अगस्त 18: तालिबान ने एक बार फिर से साफ किया है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश पर आतंकी हमले के लिए नहीं होने देंगे। काबुल पर कब्जे के बाद अपनी पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने इस्लामी कानून की "सीमा के भीतर" महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की कसम खाई है। काबुल में राष्ट्रपति भवन के अंदर से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा "इस्लामी कानून की सीमाओं के भीतर" की जाएगी और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हरगिज किसी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। माना जा रहा है कि तालिबान का ये बयान भारत और चीन के संदर्भ में है, जिन्हें डर है कि तालिबान राज में कट्टरपंथी दोनों देशों में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं।

