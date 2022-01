'दिवालिया' होकर खुला दिमाग? इस देश में फूटा चीन के खिलाफ गुस्सा, भारत को बताया आखिरी उम्मीद

International

कोलंबो, जनवरी 21: पिछले कई सालों से चीन की गोदी में खेलने वाले श्रीलंका के अक्ल पर लगा 'ताला' लगता है अब खुलने लगा है और श्रीलंका के अंदर पहली बार चीन के खिलाफ विरोध भरी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। हंबनटोटा बंदरगाह चीन के हाथों गिरवी रखने के बाद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के झांसे में फंसे श्रीलंका के नेताओं को लगता है पहली बार समझ में आ रहा है, कि ड्रैगन ने उसे कितने खतरनाक तरीके से जगड़ रखा है।

Anger has erupted against China for the first time in Sri Lanka and the Sri Lankan MP has strongly criticized China, while the Sri Lankan envoy has thanked India for the help.