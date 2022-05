श्रीलंका के नये प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा, भारत के साथ रिश्ते करेंगे मजबूत

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, मई 13: श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल के बीच रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और उन्होंने भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने पर जोर देते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को श्रीलंका की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया है। श्रीलंका के नए प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि, वह अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की आशा करते हैं और देश को आर्थिक सहायता करने के लिए उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया है।

राजपक्षे परिवार के 'पितामह', श्रीलंका के 'सम्राट'... महिंदा राजपक्षे कैसे बन गये सबसे बड़े विलेन?

English summary

Sri Lanka's new Prime Minister Ranil Wickremesinghe has said that he will bring Sri Lanka out of economic crisis by strengthening ties with India.