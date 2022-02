चीन से बचने के लिए भारत से नजदीकी बढ़ा रहा है ये देश, क्या मोदी सरकार को करनी चाहिए मदद?

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, फरवरी 20: भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जब श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है, उस वक्त उसे भारत के निस्वार्थ मदद की याद आ रही है और अब श्रीलंका चीन के 'कर्ज जाल' से बचने के लिए भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, सवाल ये है, कि क्या एक वक्त भारत के खिलाफ कड़वी कड़वी बातें बोलने वाले श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्द्रा राजपक्षे की मदद भारत की मोदी सरकार को करनी चाहिए?

पूर्वी यूक्रेन में काफी तेजी से बिगड़े हालात, चेतावनी देते हुए रूस ने दागी मिसाइलें, होने ही वाला है युद्ध?

English summary

Caught in the debt trap of China, this country is coming closer to India for help, should the Modi government help.