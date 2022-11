दुनियाभर के पुरुषों में स्पर्म काउंट हो रहा कम, प्रजनन क्षमता पर पड़ा गंभीर असर, रिसर्च में खुलासा

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Sperm counts declining globally: मेडिकल लिट्रेचर रिव्यू की एक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा गया है कि, पिछले 50 सालों में दुनियाभर के मर्दों में स्पर्म काउंड में 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो गंभीर चिंता का विषय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, अगर इस निष्कर्ष की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है और अगर मर्दों के शुक्राणु की क्षमता में लगातार इसी तरह की गिरावट दर्ज की जाती है, तो फिर इसका मानव प्रजनन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है, कि शुक्राणुओं की क्षमता में गिरावट का इंसानों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि वीर्य की गुणवत्ता पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

English summary

There has been a huge decline in the sperm count in men around the world. There has been a shocking revelation in the research.