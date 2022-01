Elon Musk ने की दुनिया के अंत होने की भविष्यवाणी, कहा- बचना है तो इंसानों के पास है सिर्फ एक रास्ता

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 16: कई इतिहासकारों ने कहा है कि, अब तक धरती पर पांच बार प्रलय आया है, जिनमें पृथ्वी से जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था और हमारी धरती से हर तरह के जीवन और जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो गये थे और कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि, धरती पर छठवीं बार भी सामूहिक विलुप्ति की घटना घट सकती है और हमारी पृथ्वी से जीवन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। विशेषज्ञों के इस दावे पर दुनिय के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने भी इंसानों को बहुत बड़ी सलाह दी है। एलन मस्क ने कहा है कि, सूरज के आकार में लगातार बढ़ोतरी होने से धरती पर सभी जीवों के खत्म होने का खतरा बढ़ने लगा है।

क्यों दिवालिया होने वाली थी टेस्ला, कैसे बर्बाद होने वाले थे Elon Musk? भारतीय इंजीनियर को बताया

English summary

For the sixth time, the concern of a cataclysm is looming on the earth and the extinction of all life forms from the earth is looming, so Elon Musk has given great advice to humans.