सऊदी अरब में 12 लोगों को मृत्युदंड, तलवार से कलम कर दिए गये सिर, प्रिंस सलमान क्यों बचे?

Saudi Arab: इस्लामिक देश सऊदी अरब में पिछले 10 दिनों में 12 लोगों के सिर कलम कर दिए गये हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अरब ने दो साल के अंतराल के बाद ड्रग अपराधों के लिए 10 दिनों में 12 लोगों को मौत की सजा दी है। एक मानवाधिर संगठन के मुताबिक, सऊदी अरब में पिछले 10 दिनों में जिन 12 लोगों को मौत की सजा दी गई है, उसमें तलवार का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, जिस तरह से लोगों को मौत की सजा दी गई है, वो दर्शाता है, कि सऊदी अरब क्राउन प्रिंस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपने किए गये उस वादे को तोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने मौत की सजा पर रोक लगाने की बात कही थी।

In Saudi Arabia, 12 people were beheaded in the last 10 days, while even the prosecution of Prince Salman was not ordered in the Jamal Khashoggi case.