सऊदी अरब-UAE के बीच सबसे बड़े विवाद पर बनी सहमति, खाड़ी देशों में खत्म हुई बड़ी टेंशन

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 19: सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है और इसके साथ ही खाड़ी देशों में मचा सबसे बड़ा बवंडर भी अब खत्म हो गया है। सऊदी अरब और यूएई के बीच सहमति बनने के साथ ही दुनिया के सभी देशों ने राहत की सांस ली है। इस तनाव में आखिरी जीत यूएई की हुई है और सऊदी अरब को झुकना पड़ा है।

तालिबान ने मौलवियों से मांगी 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की लिस्ट, लड़ाकों से कराएगा निकाह

English summary

The biggest dispute between Saudi Arabia and UAE has been agreed. With this the OPEC Plus dispute has also ended.