खतरनाक स्तर पर पहुंचा सऊदी अरब-UAE का विवाद, पूरी दुनिया में मचा तहलका

oi-Abhijat Shekhar

रियाद, जुलाई 07: सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं लेकिन, पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे से तकरार होना शुरू हो गया था, जिसका पता अब दुनिया को चल रहा है। दोनों देशों के बीच के संबंध खतरनाक स्तर पर पहुंच गये हैं, और अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच की बातचीत भी बंद है। दोनों देशों के बीच फ्लाइट सेवा भी बंद कर दी गई है और सऊदी अरब ने यूएई के व्यापार में दी गई छूट में कटौती कर दी है।

सऊदी अरब और UAE में काफी तेज हुआ तनाव, फ्लाइट सेवा और OPEC+ की बैठक रद्द

English summary

The dispute between Saudi Arabia and the United Arab Emirates has reached an alarming level and there has been a stir all over the world.