पुतिन के परमाणु युद्ध की चेतावनी पर बोले रूसी टीवी होस्ट, कहा- हम सब किसी दिन मरने वाले हैं

International

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 28 अप्रैल: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भयानक जंग को दो महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इन दिनों में अब तक शांति या आपसी सहमति का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। रूस जहां यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच रूस लगातार परमाणु युद्ध और तीसरे विश्वयुद्ध की धमकी दे रहा। साथ ही रूस ने यह भी कहा है कि ये वार्निंग हकीकत है। इस बीच अब रूसी टीवी होस्ट ने लोगों को परमाणु युद्ध की संभावना पर नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा कि हम सब किसी दिन मरने वाले हैं।

रूस ने तीसरे विश्व युद्ध के "वास्तविक" खतरे की चेतावनी दी है यदि कोई अन्य राष्ट्र यूक्रेन में हस्तक्षेप करता है।रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में दखलअंदाजी को लेकर बाहरी शक्तियों को खुली चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति ने सख्त लहजे में कहा है कि युद्ध में किसी दूसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अब एक रूसी टीवी होस्ट ने यूक्रेन से बाहर युद्ध की संभावना पर चर्चा की है, जिसमें वो दर्शकों को बता रहे हैं कि परमाणु युद्ध 'ठीक' होगा, क्योंकि 'हम सभी किसी दिन मरने जा रहे हैं'।

न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुताबिक द इवनिंग विद व्लादिमीर सोलोविओव के मंगलवार रात के एपिसोड में होस्ट व्लादिमीर सोलोविओव, मार्गरीटा सिमोनियन के साथ थे, जो रूसी राज्य मीडिया आउटलेट आरटी के प्रमुख है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अन्य देशों को रूस के युद्ध में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए यूक्रेन एक परमाणु युद्ध की संभावना होनी चाहिए।

जिस पर सिमोनियन ने कहा, "व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि सबसे यथार्थवादी तरीका तीसरे विश्व युद्ध का तरीका है, जो हमें और हमारे नेता व्लादिमीर पुतिन को जानने पर आधारित है, यह जानना कि यहां सब कुछ कैसे काम करता है, यह नामुमकिन है, कोई मौका नहीं है कि हम हार मान लेंगे।"

इसके अलावा द डेली बीस्ट ने रिपोर्ट किया कि सिमोनियन ने कहा, "सब कुछ एक परमाणु हमले के साथ समाप्त हो जाएगा, मेरे लिए, अन्य परिणामों की तुलना में ज्यादा संभावित है। यह मेरी भयावहता के लिए है, एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इस समझ के साथ कि यह वही है"। ऐसे में होस्ट सोलोविओव ने फिर चिल्लाया: "लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे, जबकि वे बस निर्दयी होंगे।" फिर होस्ट ने दर्शकों को सांत्वना देते हुए कहा, "हम सब किसी दिन मरने वाले हैं।"

'आखिरी उम्मीद भी हारा रूस...’ क्या पुतिन निराश होकर दे रहे परमाणु और तीसरे विश्वयुद्ध की धमकी?

आपको बता दें कि हाल के दिनों में रूसी मीडिया दर्शकों को चौंकाने वाली घोषणाओं के साथ बमबारी कर रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध पास आने वाला है। कई रूसी टेलीविजन चैनलों को यूक्रेन पर अपने देश के आक्रमण पर पहले कभी नहीं देखी गई वृद्धि के विचार को बढ़ावा देते देखा गया है। रूसी नागरिकों को कथित तौर पर इस विचार के लिए भड़काया जा रहा है कि सबसे खराब परिणाम भी एक अच्छी बात है क्योंकि राष्ट्र के लिए मरने वाले स्वर्ग में जाएंगे।

English summary

Russian TV host said on Putin's warning of nuclear war he said we are all going to die someday