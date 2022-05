रूस ने अमेरिका को दी परमाणु हमले की धमकी, कहा, 'मशरूम' के बादल दिखेंगे

International

oi-Artesh Kumar

मास्को, 31 मई : यूक्रेन में जंग और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच रूस अमेरिका के कई इलाकों को तबाह और बर्बाद करने की बात कर रहा है। रूसी स्टेट मीडिया ने अमेरिका को एक नया परमाणु खतरा जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन केवल चार मिसाइलों के साथ पूरे पूर्वी और पश्चिमी तट को मिटा सकते हैं।

English summary

Alexei Zhuravlev, an MP and Russian state media mouthpiece, claimed that just four of the country's new nukes can destroy the East and West coasts of the US