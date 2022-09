पुतिन ने गैस आपूर्ति रोकने की दी धमकी तो तिलमिला उठे बाइडेन, US बोला, ऊर्जा को हथियार बना रहा रूस

International

वाशिंगटन, 8 सितंबर : यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका और रूस के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ती ही जा रही है। विश्व में इसी बात को लेकर चिंता है कि, अगर यूक्रेन में ऐसी ही युद्ध चलता रहा और वाशिंगटन और मास्को के बीच तनातनी ऐसे ही चलता रहा तो विकासशील देशों की स्थिति क्या होगी? इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी थी कि, अगर अमेरिका ने उसकी गैस की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा तो मास्को पश्चिमी देशों को ऊर्जा निर्यात में पूरी तरह से कटौती कर देगा (Russian President Vladimir Putin is weaponizing energy said america)। रूसी राष्ट्रपति के इस धमकी के बाद अमेरिका ने आज आरोप लगाया कि, रूस ऊर्जा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।



The US and European Union, she said, have set up a task force to work on ways to increase alternate sources of natural gas to Europe and help reduce Europe's demand for Russian energy through increased efficiency and clean energy deployment.