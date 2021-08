वैश्विक मंच पर आज दिखेगा भारत का दम: पहली बार UNSC की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी, आएंगे पुतिन

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 09: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स-एंटोनी त्सेसीकेदी त्शिलोम्बो, जो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं, और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उन शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों में शामिल हैं, जिनके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बहस में भाग लेने की उम्मीद है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बतौर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे, जिसका मुद्दा समुद्री सुरक्षा होगा और निशाने पर चीन होगा।

English summary

Today, for the first time as UNSC President, Indian PM will debate on maritime security. The most important thing is that after 15 years, Russian President Vladimir Putin will be involved in this debate.