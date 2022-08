यूक्रेन जंग में रूस की हालत पस्त! पुतिन ने कहा, जल्द से जल्द 'सैनिकों की संख्या बढ़ाओ'

International

oi-Artesh Kumar

मास्को, 26 अगस्त : यूक्रेन में मास्को की सैन्य कार्रवाई के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को रूसी सेना को अपने सैनिकों की संख्या 1 लाख 37 हजार (137,000) से बढ़ाकर कुल 1.15 मिलियन सैनिकों तक करने का आदेश दिया। यूक्रेन में जंग कब समाप्त होगा इसकी कोई जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं है। खबर के मुताबिक, जंग में दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है। जंग अब भी जारी है।

English summary

The presidential decree will boost the overall number of Russian military personnel to 2,039,758, including 1,150,628 servicemen. A previous order put the military’s numbers at 1,902,758 and 1,013,628 respectively at the start of 2018.