दुनिया में छा जाएगी वैश्विक मंदी? रूस, यूक्रेन युद्ध पर वर्ल्ड बैंक ने दी चेतावनी

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 26 मई : रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का एक बड़ा असर व्यापार जगत पर पड़ा है। विश्व बैंक(World Bank) ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि, दोनों देशों के बीच महीनों जारी युद्ध वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास (David Malpass) ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से खाद्य, ऊर्जा और ऊर्वरक की कीमतों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए दुनिया को बताया कि इस जंग से वैश्विक मंदी (Global Recession) का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

English summary

Russia's war on Ukraine could trigger a global recession because of the impact on food, energy and fertiliser prices, with developing nations among the worst affected World Bank president David Malpass said....