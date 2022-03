युद्ध के 11वें दिन यूक्रेन का भीषण पलटवार, जंग में फंस गई रूसी सेना? चीन बोला, आग में घी डालना हो बंद

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 06: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई 11वें दिन भी पहुंच गई है, लेकिन यूक्रेन अब तक ना सिर्फ डटा हुआ है, बल्कि भयानक पलटवार भी कर रहा है। हालांकि, यूक्रेन युद्ध को 11 दिनों तक ले आएगा और रूसी सेना को राजधानी में घुसने से 11 दिन तक रोक कर रखेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था... लेकिन, यूक्रेन को नाटो और अमेरिका से कोई सैन्य मदद नहीं मिल पाई। इस बीच युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करवाने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि चीन एक बार फिर अमेरिका पर बरसा है। युद्ध के 11वें दिन क्या हैं बड़े अपडेट्स... आइये जानते हैं।

खारकीव तबाह, बर्बाद होगा कीव! NATO ने छोड़ा, अमेरिका ने झटके हाथ! पुतिन कब खत्म करेंगे जंग?

English summary

The Ukraine war has now entered its 11th day and the fierce battle is still going on. Know what are the big updates...