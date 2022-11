यूक्रेन की जंग में रूस में कैद जाम्बिया का छात्र मारा गया! युद्ध जीतने के लिए और क्या करेंगे पुतिन?

International

oi-Artesh Kumar

यूक्रेन की जंग (Russia-Ukraine Conflict) में जाम्बिया (Zambia) के एक छात्र के मारे जाने की खबर प्राप्त हुई है। जाम्बिया के विदेश मंत्रालय के मुताबिक छात्र रूस की जेल में बंद था। मास्को जाम्बिया सरकार के सवालों के घेरे में है। विदेश मंत्रालय ने रूसी सरकार से पूछा कि कैसे उसके एक नागरिक को यूक्रेन के जंग की आग में झोंक दिया गया। रूस ने पिछले कुछ समय से जेल में बंद अपराधियों के हाथों में बंदूक थमाकर उसे जंग में यूक्रेनी सैनिकों से लोहा लेने के लिए भेज रहा है।

English summary

A Zambian student, jailed in Russia was killed during a battle in Ukraine, Zambia’s foreign ministry said Monday. The ministry said it had urgent questions for Moscow about how the Zambian ended up fighting for Moscow.