हजारों फीट उपर आसमान में इंजन फेल होने के बाद जमीन पर औंधे मुंह गिरा विमान, फिर हो गया 'चमत्कार'

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, जुलाई 17: दुनिया में सबसे ज्यादा विमान यात्रा करना अगर कहीं असुरक्षित है तो वो रूस है। रूस में विमान हादसा होना कोई नई बात नहीं है। रूस में अकसर विमान हादसे होते रहते हैं। इसी महीने की शुरूआत में एक यात्री विमान एक पहाड़ से टकराकर एक समुद्र में गिर गया था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गये थे। लेकिन इस बार एक आश्चर्यजनक विमान हादसा हुआ है, और पूरी कहानी जानकर अगर आप भी हैरान रह जाएंगे।

Russian miracle as all passengers & crew walk away from horror Siberian crash that saw Soviet-era turboprop plane land upside down

A plane crash in Russia has become an unbelievable reality. What happened in the plane after falling upside down on the ground is a miracle.