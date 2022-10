यूक्रेन पर सबसे बड़ा 'अटैक', दागी 75 मिसाइलें! जेलेंस्की बोले, 'हमें धरती से मिटाना चाहता है रूस'

International

oi-Artesh Kumar

रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल को बम धमाके में उड़ाए जाने के बाद यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मिसाइलों (Russia Missile Strike) से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने आरोप लगाया कि मास्को यूक्रेन की जनता को धरती से मिटा देने के प्रयासों में जुटी हुई है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन में कई विस्फोट हुए हैं।

English summary

Amid reports of multiple explosions across Ukraine including in its capital city Kyiv on Monday morning, the country's President Volodymyr Zelenskyy accused Russia of trying to "destroy" Ukrainians and wipe them "off the face of the earth", local media reported.At least five people were killed in the attacks