क्या यूक्रेन क्रीमिया के बहाने रूस को उकसा रहा है? कौन कर रहा है धमाका, पुतिन चुप क्यों हैं?

International

क्रीमिया, 17 अगस्त : यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच दुनिया की निगाहें अब रूसी कब्जे वाले क्रीमियाई प्रायद्वीप पर टिक गयी हैं। जानकारी के मुताबिक, क्रीमिया में एक बार फिर भीषण विस्फोट की खबर मिली है। रूस ने कहा है कि, इस विस्फोट के कारण उसके सैन्य हवाई क्षेत्र तबाह हो गया है। क्रीमिया में एक सप्ताह में इस तरह की यह दूसरी बड़ी घटना है। क्रीमिया में लगातार हो रहे बम धमाकों से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इसके पीछे कीव का हाथ है? आखिर रूस सीधे तौर पर यूक्रेन पर आरोप क्यों नहीं लगा पा रहा है। क्या इससे उसकी शाख कमजोर हो जाएगी? हालांकि, यूक्रेन ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

English summary

Russia has blamed 'sabotage' for a huge explosion that rocked Crimea this morning, just days after another blast all-but wiped out a military airfield in the region. Russia has not directly blamed Ukraine for the attacks and Kyiv has not taken credit, but it comes just after a similar blast at a Russian airfield in the town of Saki last week which destroyed at least seven jets.