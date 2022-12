Nepal Accident: नेपाल में भीषण सड़क दुर्घटना, बस पलटने से 13 लोगों की मौत, 20 घायल

नेपाल के कावरेपालनचोक जिले में एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। कावरेपालनचोक के एसपी ने एएनआई को बताया कि ये सभी लोग एक धार्मिक समारोह से लौट रहे थे।

नेपाल के कावरेपालनचोक जिले में एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। कावरेपालनचोक के एसपी ने एएनआई को बताया कि ये सभी लोग एक धार्मिक समारोह से लौट रहे थे। शाम करीब 6:30 बजे इन लोगों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Nepal | At least 13 dead in a road accident in Kavrepalanchok district of central Nepal

"The bus carrying revellers from a religious ceremony met with an accident at around 6.30 PM (Local Time). 20 people were injured & taken to hospital," Kavrepalanchok SP told ANI pic.twitter.com/soGr5Rxvb6