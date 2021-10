समुद्री तापमान बढ़ने से पिछले 10 साल में खत्म हुए 14 प्रतिशत कोरल रीफ

International

oi-Ajay Mohan

चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता, अनियमित वर्षा और सूखते जलाशयों के रूप में हम जलवायु परिवर्तन के दुष्‍प्रभावों को पहले ही देखते आ रहे हैं, दरअसल जलवायु में हो रहे व्यापक परिवर्तनों का असर न केवल जमीन पर पड़ रहा है, बल्क‍ि समुद्री जीवन भी खतरे में है। बात अगर बीते दस वर्षों की करें तो समुद्र का सतही तापमान बढ़ने के कारण कोरल रीफ यानि मूँगा चट्टान करीब 14 प्रतिशत तक खत्म हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरल रीफ को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी एशिया के समुद्रों में पड़ा है।

दरअसल मंगलवार को संयुक्त राष्‍ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन के समुद्री जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क (जीसीआरएमएन) ने तैयार किया है, जिसमें समुद्र के अंदर मौजूद कोरल पर मंडरा रहे खतरों के बारे में आगाह किया गया।

संस्थान की ओर से जारी की गई रिपोर्ट का यह छठा संस्करण है, जिसमें संपूर्ण पृथ्‍वी के अध्‍ययन का सार प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दुनिया के 73 देशों के 12 हजार क्षेत्रों का अध्‍ययन 300 से अधिक वैज्ञानिकों ने किया। कोरल रीफ से जुड़ा यह डाटा इस क्षेत्र में एकत्र किया गया सबसे बड़ा डाटा है।

English summary

According to the latest report, “Status of Coral Reefs of the World: 2020” world has lost approximately 14 per cent of the world’s coral since 2009. The report was produced by the Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN).