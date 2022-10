क्या सुनक बनेंगे ब्रिटेन के PM! राह में अभी भी हैं बड़े रोड़े, ऋषि के लिए ये सफर आसान नहीं

International

लिज ट्रस (Liz Truss) छह सितंबर को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थीं। महज 43 दिनों उनकी राजनीतिक करियर दांव पर लग गई है। कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ट्रस के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। इन सब के बीच नए प्रधानमंत्री को लेकर फिर से जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ऋषि सुनक (Rishi Sunak) और पैनी मॉरडेंट के हैं। खबर के मुताबिक, पार्टी ट्रस को हटाने की कोशिश कर सकते हैं।

On the face of it, Liz Truss’s days as UK prime minister look numbered and her demise imminent. So what is blocking Rishi Sunak or Penny Mordaunt from becoming Britain's next leader?