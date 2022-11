कुर्दिश आतंकवादियों को सीरिया में घुसकर मारेंगे! तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने खाई कसम

International

oi-Artesh Kumar

तुर्की (Turkey) सीरिया में एक सैन्य ऑपरेशन की योजना बना रहा है। बता दें कि सीरिया (Syria) में रह रहे कुर्दिस्तानी उग्रवादी को तुर्की ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। हालांकि, कुर्दिस्तानी उग्रवादी खुद को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कहती है। वहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdoğan) इस मुद्दे पर सख्त एक्शन लेने का मूड बना चुके हैं। दूसरी तरफ रूस ने इस मसले पर तुर्की से संयम बरतने का आह्वान किया है लेकिन एर्दोगन ने कुर्दिस्तानी आतंकियों को ठिकाने लगाने की कसम खा चुके हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की जल्द सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा।

English summary

Ankara launched a series of air strikes in Operation Claw-Sword on Sunday — hitting dozens of Kurdish targets across Iraq and Syria — and announcing that its military was once again “on the top of the terrorists”.