ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ।। की कितनी थी संपत्ति, जानिए कहां से होती थी कमाई, अब कहां जाएगा जायदाद?

लंदन, सितंबर 09: ब्रिटेन में सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महज 25 साल की उम्र में साल 1953 में उन्हें महारानी का ताज पहनाया गया था और पिछले कुछ वर्षों में कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद बाल्मोरल एस्टेट में अपने स्कॉटिश महल में उनका निधन हो गया। इंग्लैंड की महारानी अपने पीछे अपने बड़े परिवार को छोड़ गई हैं और अपने जीवनकाल में उन्हें विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक माना गया और आपको जानकर हैरानी होगी, कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया की इकलौती महिला थीं, जिन्हें दुनिया में कहीं भी यात्रा करने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जब महारानी अपना शरीर छोड़ चुकी हैं, तो आइये जानते हैं, अपने पीछे वो कितनी दौलत छोड़ गई हैं और उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति का क्या होगा?

70 साल का कार्यकाल, 15 PM की नियुक्ति, जानिए 96 की उम्र में अलविदा कहने वाली क्वीन के बारे में सब कुछ

