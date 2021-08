वैज्ञानिकों को आसमान में मिला दुर्लभ खजाना, धरती का हर इंसान होगा अरबपति! NASA ने की पुष्टि

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 07: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐसे ऐस्‍टरॉइड का पता लगाया है, जो अपने आप में कुबेर का भंडार है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि इस ऐस्‍टरॉइड पर इतनी ज्यादा दौलत है, कि दुनिया का हर शख्स अरबों की दौलत का मालिक बन सकता है। नासा का अनुमान है कि इस इस ऐस्‍टरॉइड पर 10,000,000,000,000,000,000 डॉलर का भंडार है। इस ऐस्‍टरॉइड का नाम साइकी ऐस्‍टरॉइड है, जिसके बारे में काफी दिलचस्प बातें वैज्ञानिकों को पता चली हैं।

English summary

Scientists have launched a mission to the Psyche asteroid. There are so many precious metals on this asteroid, which can make every person a billionaire.