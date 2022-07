शपथ ग्रहण में बिजली गुल, अंधेरे में बैठे रानिल विक्रमसिंघे, सीधा प्रसारण हुआ प्रभावित

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 21 जुलाई: रानिल विक्रमसिंघे ने आठवें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। जानकारी के मुताबिक, संसद परिसर में बिजली गुल होने से राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण बंद हो गया (Power cut stops Sri Lankan President swearing-in ceremony)। इस दौरान संसद में रानिल विक्रमसिंघे, महिंदा राजपक्षे समेत पक्ष और विपक्ष के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। खबर के मुताबिक, इन नेताओं को करीब 10 मिनट तक अंधेरे में बैठना पड़ा। अब इसकी जांच सीआईडी करेगी।

English summary

A power outage in the Sri Lankan Parliament complex stopped the live broadcast of President Ranil Wickremesinghe’s swearing-in ceremony, forcing authorities to launch an investigation by the Criminal Investigations Department into the incident, a media report said on Thursday.Veteran politician Ranil Wickremesinghe was on Thursday sworn in as Sri Lanka’s eighth president and will face the tough task of leading the country out of its unprecedented economic crisis and restoring order after months of mass anti-government protests.