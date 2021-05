यूरोपीयन यूनियन अध्यक्ष और पीएम मोदी की बात, कोविड-19 से लड़ने में मिलेगी बड़ी मदद

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 03: कोरोना से उपजे खराब हालत को जल्द से जल्द पीछा छोड़ने की कोशिश भारत कर रहा है और इसी कड़ी में भारत को अलग अलग देशों से मदद भी मिल रही है। इन सबके बीच आज पीएम मोदी ने यूरोपीयन यूनियन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से फोन पर बात की है, जिसमें यूरोपीयन यूनियन ने कोविड संकट के दौरान भारत को कई तरह से मदद देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक यूरोपीयन यूनियन अध्यक्ष से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत में कोविड-19 की खराब स्थिति को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें दोनों नेताओं ने कोविड-19 संकट से भारत को कैसे बाहर निकाला जाए, इसको लेकर चर्चा की है।

The EU stands by India, as I told Prime Minister @narendramodi today. More aid - oxygen cylinders, ventilators, medication - is channelled to 🇮🇳 from Czechia, Denmark, Spain, Netherlands and Germany via the 🇪🇺Civil Protection Mechanism. This is global solidarity in action.

ईयू अध्यक्ष और पीएम मोदी में बात

यूरोपीयन यूनियन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मदद के लिए यूरोपीयन देशों को शुक्रिया कहा है। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि बीच पिछले साल की गई यूरोपीयन यूनियन और भारत के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग के बाद सहयोग में तेजी देखने को मिल है। इसके साथ ही आठ मई को एक बार फिर से यूरोपीयन यूनियन के नेताओं और भारत के बीच वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, जिसको लेकर दोनों नेताओं ने कहा कि उस मीटिंग के दौरान यूरोपीयन यूनियन और भारत के संबंध और मजबूत होंगे। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त जब कोरोना वायरस काफी खतरनाक स्तर पर है उस वक्त यूरोपीयन यूनियन के देशों ने भारत की काफी मदद की है। फ्रांस, बेल्जियम समेत जर्मनी ने भी भारत को आपातकालीन मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने यूरोपीयन देशों को धन्यवाद कहा है।

Spoke to President of the EU Commission @vonderleyen and thanked EU for support and assistance to India’s COVID response.

We discussed India-EU Leaders’ Meeting on 8 May. I am confident that the Meeting will provide a new momentum to our Strategic Partnership.