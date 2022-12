चीन से तनाव के बीच PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से टेलीफोन पर की बात, पुतिन से यूक्रेन पर भी चर्चा

PMO ने कहा, ‘यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बातचीत में संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने के अपने आह्वान को दोहराया है।’

International

oi-Sanjay Kumar Jha

Image: File

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक बार फिर टेलीफोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत को लेकर बयान जारी किया है। PMO ने कहा, 'यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बातचीत में संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने के अपने आह्वान को दोहराया है।'

In the context of the ongoing conflict in Ukraine, PM Modi reiterated his call for dialogue and diplomacy as the only way forward, in his conversation with Russian President Putin: PMO https://t.co/anAIVfWeDx