'सूरज के साथ चलना होगा...' दुनिया को 'पांच मंत्र' देकर पीएम मोदी स्वदेश पहुंचे, जानिए बड़ी बातें

oi-Abhijat Shekhar

रोम/ग्लासको, नवंबर 03: पीएम मोदी का पांच दिवसीय रोम और ग्लासको का दौरा खत्म हो गया है और इसके साथ ही भारत ने अपने 'मंत्र' से दुनिया को नई मुश्किलों से लड़ने और आगे बढ़ने की सलाह दी है। अपने पांच दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जी-20 सम्मेलन और सीओपी-26 सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की और अब पीएम मोदी भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान दुनिया से अपील करते हुए कहा, कि अगर हमें पृथ्वी को बचानी है, तो हमें किसी भी हाल में सूरज के साथ ही चलना होगा।

English summary

PM Modi is returning after attending the G-20 in Rome and the COP-26 conference in Glascow. Know what big messages PM Modi has given to the world.