जर्मनी: G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए PM मोदी, यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

International

oi-Sanjay Kumar Jha

बर्लिन, 27 जूनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के एल्माऊ में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यहां जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जी-7 के सदस्य और मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साथ में फोटो भी खिंचवाईं। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन जी-7 राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों का मुख्य फोकस यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखना होगा।

PM @narendramodi with @POTUS @JoeBiden , @President @EmmanuelMacron and PM @JustinTrudeau at the G-7 Summit in Germany. pic.twitter.com/PFaKKqfGu4

शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ हाथ मिलाया। सभी नेता एक समूह फोटो के लिए इकट्ठे हुए थे। यूक्रेन पर G7 ने बयान दिया कि हम 2022 में 29.5 बिलियन अमेरीकी डॉलर के बजट समर्थन देने के लिए तैयार हैं या प्रदान किए हैं।

PM @narendramodi with @POTUS @JoeBiden , @President @EmmanuelMacron and PM @JustinTrudeau at the G-7 Summit in Germany. pic.twitter.com/PFaKKqfGu4

#WATCH | The leaders of the G7 nations assemble for the Summit at Schloss Elmau in Germany.

Prime Minister Narendra Modi is attending the G7 Summit under the German Presidency, at the invitation of Chancellor of Germany Olaf Scholz.

(Source: DD) pic.twitter.com/cVx5V6MWkK