चीन की नाक के नीचे तैनात होगा भारतीय 'ब्रह्मास्त्र', फिलीपिंस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को दी मंजूरी

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/मनीला, जनवरी 14: साउथ चायना सी में दादागीरी पर उतारू ड्रैगन को फिलीपिंस ने बहुत बड़ा झटका दिया है और भारतीय ब्रह्मास्त्र माने जाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की मंजूरी दे दी है। भारत और फिलीपिंस के बीच हुई इस सौदे के बाद जहां भारत और चीन संबंध में और तनाव बढ़ने की आशंका है, वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन को अब फिलीपिंस से बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। खासकर काफी छोटा देश होने के बाद भी पिछले कुछ सालों में फिलीपिंस ने जिस तरह से चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है, उसे देखने के बाद कहा जा सकता है कि, कि ब्रह्मोस मिसाइल मिलने के बाद फिलीपिंस काफी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा।

English summary

Giving a blow to China in the South China Sea, the Philippines has decided to buy BrahMos missiles from India and with this, India has also become an arms exporter country.