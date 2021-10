सावधान! दोनों डोज लगवा चुके लोग भी घर में फैला सकते हैं कोविड-19, Lancet study में और क्या है जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 29 अक्टूबर: देश में कोरोना के मामलों में ज्यादातर जगहों पर भले ही कमी आई हो, लेकिन लोगों को सरकार बार-बार सतर्क रहने की सलाह बेवजह नहीं दे रही है। क्योंकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि अगर अब संक्रमण की वजह से स्थिति बिगड़ती है तो इसकी वजह हमारी लापरवाही ही होगी। लैंसेट की एक स्टडी आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सर्दियों के महीनों में घर कोविड संक्रमण फैलने का बहुत बड़ा ठिकाना साबित हो सकता है और दोनों डोज लगवा चुके लोग भी यह संक्रमण फैला सकते हैं और खुद भी संक्रमित हो सकते है। करीब एक साल की स्डडी के आधार पर यह शोध प्रकाशित की गई है और साफ किया गया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी ढीली नहीं पड़ने दी जा सकती है।

English summary

A Lancet study has found that even those who have received a full dose of the Covid-19 vaccine can spread the infection