इंडोनेशिया में पाम ऑयल पर हाहाकार और इसके सबसे बड़े आयातक भारत पर असर, 5 प्वाइंट में समझिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 अप्रैल: पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया अपने ही देश में इसबार इसकी बहुत बड़ी किल्लत झेल रहा है। माना जा रहा है कि यह संकट मानव निर्मित ज्यादा है, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध का बहुत बड़ा रोल है। खैर, इंडोनेशिया ने अपने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इसपर कई तरह के कदम उठाए हैं, जिसमें निर्यात को नियंत्रित करने लेकर भी तरह-तरह के उपाय अपनाए गए हैं। आइए जानते हैं कि इंडोनेशिया में शुरू हुए इस पाम ऑयल संकट का भारत पर क्या असर पड़ रहा है।

English summary

Indonesia is the largest producer and exporter of palm oil, its acute shortage, the price of edible oil increased by 20 to 25 percent in India